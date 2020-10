Peter Esser und Sönke Reimers im Interview

Alljährlich im Herbst war der Deutsche Fachverlag mit seinen vielseitigem Buchsortiment auf der Messe gleich um die Ecke vom Unternehmenssitz vertreten. In diesem Jahr ist dies nicht möglich, aber die Mediengruppe beteiligt sich auf vielfältige Weise an der virtuellen Frankfurter Buchmesse.Im ihren Statements unterstreichen Esser und Reimers die Merkmale, die die dfv Mediengruppe zu dem gemacht haben, was sie ist: eines von Deutschlands größten und erfolgreichsten Unternehmen für Fachpublikationen. Was für die Mitarbeiter des Hauses gilt, nah an den Menschen und den Märkten zu sein, kann auch die Buchmesse für sich in Anspruch nehmen. Derartige Gemeinsamkeiten gibt es viele.In vielen Bereichen hat die Digitalisierung durch die Pandemie einen enormen Schub bekommen, da setzen Messen wie die Frankfurter Buchmesse jetzt an. Die dfv Mediengruppe beteiligt sich natürlich auch an dieser Form der Präsentation, es gilt, das Beste aus den Gegebenheiten zu machen. Nicht zuletzt auch, um Jürgen Boss und sein Team zu unterstützen. Denn: die Buchmesse als Institution und als Veranstaltung muss es weiter geben!