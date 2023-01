© IMAGO / Aviation-Stock Soziale Medien werden zunehmend auch für die Suche genutzt

Anstatt eine Suchmaschine zu nutzen, greifen jüngere Generationen bei der Suche mittlerweile bevorzugt auf Instagram und Co. zurück. Das geht aus dem Digital 2023 Report der Kreativagentur We Are Social und dem Softwareanbieter Meltwater hervor. Eine weitere Erkenntnis der Studie: Obwohl die verbrachte Zeit online auf Pre-Pandemie Niveau gesunken ist, steigt der Social Media Konsum weiterhin.