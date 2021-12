Der Konzern hat für seine Kunden eine End-to-End-Lösung entwickelt und kümmert sich um Installation, Hardware, Konnektivität sowie ein CMS für die zentral gesteuerte, digitale Bestückung der einzelnen Aufzüge. Nutzer und Nutzerinnen können die ausgestrahlten Botschaften auf verschiedene Produkte abstimmen, Inhalte in Echtzeit konfigurieren oder vorab planen. Neben eingespielter Werbung von externen Partnern und den Angeboten des Aufzugbetreibers können so beispielsweise auch Wetterdaten, Nachrichten, Promotionaktionen oder individuelle Grüße bei besonderen Kundenbesuchen auf den Screens erscheinen.Verfügbar sind aktuell die Formate "Door Show", bei der die Aufzügtür zur Content-Abspielfläche wird, "Smart Mirror", bei dem der Spiegel 3-D-Inhalte zeigt, ohne die klassische Spiegelfunktion zu verlieren, sowie "Ad- und Media-Screens", also flexibel montierbare Displays in verschiedenen Größen. Einige Displays sind bereits an Standorten in den deutschen Metropolregionen im Einsatz, weitere sollen kontinuierlich ergänzt werden. kan