Goldbach vermarktet Screens in Total-Tankstellen

Digital Out of Home

© Goldbach Total und Goldbach forcieren die Werbevermarktung an Tankstellen

Goldbach hat einen weiteren Mandanten im Bereich Digital Out of Home gewonnen: Der Vermarkter betreut ab sofort das im Aufbau befindliche DOOH-Netzwerk der Total-Tankstellen in Deutschland. Das Netz soll sukzessive auf bis zu 800 Standorte ausgebaut werden.