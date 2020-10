© Goldbach Die Zielgruppe bleibt auch bei Corona bedingten Einschränkungen interessant: Goldbach verwirklicht an den Flughäfen München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg eine dynamische Kampagne für Share Now

Dynamische Kampagnen gelten als Wachstumstreiber für digitale Außenwerbung. Ein Praxisbeispiel liefert aktuell Goldbach an die an das Cittadino-Netzwerk angeschlossenen Flughäfen in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Für den Carsharing-Anbieter Share Now spielt der Unterföhringer Vermarkter dort in Echtzeit Kampagnenmotive auf der Basis der Verfügbarkeit der Fahrzeuge aus.