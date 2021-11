© Goldbach Goldbach setzt für Paco Rabanne die erste 3D-DOOH-Kampagne in Deutschland um

Goldbach macht der Werbung Beine: Der Digital-Out-of-Home-Vermarkter holt den Trend der 3D-Kampagnen, den Werbungtreibende bislang nur aus New York und London kennen, nach Deutschland und zeigt am Mercedes-Platz in Berlin erstmals eine Kampagne für Paco Rabanne mit 3D-Motiven.