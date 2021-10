© Cittadino Cittadinos betreibt unter anderem Werbeträger an Tank&Rast Stationen

Burdas Vermarktungsunit Brand Community Network (BCN) wird neuer Vermarkter von Cittadino. Das Mandat bedeutet für BCN zugleich den Einstieg in den wachsenden Digital-Out-of-Home-Markt. Das Tochterunternehmen der Tank & Rast Gruppe verfügt über ein Netzwerk von rund 7000 Werbeträgern an Autobahnraststätten, Flughäfen und in Einkaufszentren.