Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim gewann in der Kategorie Best of Information. Ihr Video "Corona geht gerade erst los" wurde bis heute mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen. Sie schaffe es wie keine andere, "wissenschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so zu erklären, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, worum es geht", hatten die Funke Mediengruppe und Youtube zur Entscheidung vorab bekanntgegeben. Die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie im Internet übertragen. Zum Teil wurden die Preisträger mit Clips oder live zugeschaltet, wenige waren auch im Studio. Mai Thi Nguyen-Kim - sie wurde zugeschaltet - freute sich bei so sehr über den Preis, dass sie zitternde Hände bekam.Der Digital Award soll Menschen auszeichnen, "die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen".In der Kategorie "Best of Entertainment" wurde der Schauspieler und Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan ausgezeichnet. In der Kategorieie Heimwerkerin Laura Kampf und den Musik-Erklärer Marti Fischer. Bester Newcomer ComedianPolitikkanal "Abdelkratie".der mit dem Format "Dulsberg Late Night" in der Corona-Krise seinen Schülern per Youtube weiterhin Wissen vermittelte und mit ihnen in Kontakt blieb. Sänger Andrea Bocelli wurde für sein Youtube-Konzert "Music For Hope" geehrt.Der Preisträger in der Kategorie "Best Brand Channel" wurde per Online-Voting ermittelt. Die meisten Stimmen entfielen auf den Kochkanal Yumtamtam