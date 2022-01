© Marco Saal 58 Prozent der Weltbevölkerung nutzen soziale Medien

Die sozialen Medien setzen ihren globalen Siegeszug allen Problemen und Regulierungsbestrebungen zum Trotz weiter fort. Aktuell nutzen rund 4,6 Milliarden Menschen weltweit Plattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp & Co, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem Digital Report 2022 von Hootsuite und We Are Social hervor.