Immer mehr Menschen nutzen Soziale Netzwerke. In den vergangenen zwölf Monaten registrierten sich 376 Millionen Menschen neu bei Facebook, Instagram, Twitter & Co. Damit ist mehr als die Hälfte der globalen Bevölkerung in sozialen Medien aktiv. Das geht aus dem Report "Digital 2020" der Social-Media-Agentur We Are Social und dem Social-Media-Management-Tool Hootsuite hervor.