Die Journalistin und Juristin Ulrike Demmer wird neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).

Der krisengebeutelte RBB hat ab 1. September eine neue Senderchefin. Kurz vor knapp ist nun der Dienstvertrag von Ulrike Demmer unter Dach und Fach. Er unterscheidet sich deutlich von anderen Gehaltsstrukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Einen Tag vor ihrem geplanten Start ist der Dienstvertrag der neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer unter Dach und Fach gebracht worden. In der vergangenen Woche hatte es noch keine Einigung im Verwaltungsrat gegeben, die Gründe blieben unklar. Bei einer erneuten Sitzung des Kontrollgremiums am Donnerstag wurde nun der Dienstvertrag beschlossen, wie die Gremiengeschäftsstelle des krisengeschüttelten öffentlich-rechtlichen ARD-Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) mitteilte. Die 50-jährige Demmer startet an diesem Freitag (1. September).





Hintergrund ist auch der Sturz des RBB in eine tiefe Krise im Sommer 2022. Es geht um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der Verschwendung gegen die damalige und fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt noch. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Demmer wird laut Verwaltungsrat eine Jahresgrundvergütung von 220 000 Euro erhalten. Damit liegt der RBB beim Jahresgehalt im Vergleich zu anderen ARD-Häusern am unteren Ende. Der RBB ist eine der mittelgroßen ARD-Anstalten mit rund 3000 festangestellten und freischaffenden Mitarbeitern. Vergleichswert: Das Jahresgehalt beim größten ARD-Sender WDR lag 2022 für den Senderchef bei gut 413.000 Euro (ohne Zulagen). Im Auswahlverfahren für den RBB-Posten hatte RBB-Verwaltungsratschef Benjamin Ehlers bereits durchblicken lassen, dass sich das Gehalt der künftigen Senderspitze in einem Korridor zwischen 180.000 und 230.000 Euro bewegen könnte. Schlesinger hatte zuletzt mehr als 300.000 Euro verdient.



Weitere Details zu Demmers Dienstvertrag: Nach der Hälfte der Amtszeit sei eine Erhöhung um 4,5 Prozent für die restlichen 30 Monate vorgesehen, teilte die Gremiengeschäftsstelle weiter mit. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Der Verwaltungsrat habe in den Verhandlungen «größten Wert darauf gelegt, mit Blick auf die finanzielle Lage des Senders ein Zeichen für einen Neubeginn zu setzen und mit den Mitteln der Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern sparsam umzugehen.» Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird im Wesentlichen durch Rundfunkbeiträge finanziert.



In der RBB-Krise wurde nach und nach deutlich, dass sich laut Sender ein finanzielles Millionen-Defizit aufklafft, wenn so weiter gewirtschaftet worden wäre. Die Rede war von Misswirtschaft der vergangenen Jahre. Interims-Intendantin Katrin Vernau stellte deshalb einen Sparplan im Volumen von fast 50 Millionen Euro auf, der die Streichung von 100 Stellen und das Ende mancher TV-Sendungen vorsieht. Vernau kehrt zum Westdeutschen Rundfunk (WDR) zurück, wo sie zuvor Verwaltungsdirektorin war.



