© Axel Springer Die Titelseite der neuen Welt

Seit heute erscheint die Welt mit dem im Sommer angekündigten neuen redaktionellen Konzept. Das Motto lautet 5+2: An den Wochentagen erscheint seit heute eine auf 16 Seiten reduzierte Ausgabe, die Welt am Sonntag kommt ab dem Wochenende zwei Mal in den Handel: Am Samstag mit einer Frühausgabe und am Sonntag in einer aktualisierten Version.