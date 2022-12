In dem würfelförmigen Magazin unter der Drohne sei Platz für 16 Zeitungen. Die Software steuere das Fluggerät so, dass es das vorgesehene Exemplar an einem festgelegten Punkt abwerfe. Bei dem Projekt würden drei Haushalte am nördlichen Rand von Jülich mit der "Jülicher Zeitung" beliefert.





Mehr zum Thema Kommt eine Drohne geflogen So könnte die Zukunft der Zeitungszustellung aussehen Das Vorhaben klingt speziell, jedenfalls im ersten Moment. Doch inzwischen gibt es beim BDZV eine Projektgruppe. Sie prüft, welche Anforderungen und Bedingungen erfüllt sein müssen, um in bestimmten Gebieten Print-Abonnenten aus der Luft zu beliefern.

