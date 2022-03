© Björn-Arne Eisermann für HORIZONT Bild-Chefredakteur Johannes Boie hatte nach Erscheinen des Artikels "Die Lockdown-Macher" versucht, die Wogen zu glätten

Der Deutsche Presserat hat Beschwerden über einen umstrittenen Bild-Artikel zu Wissenschaftlern und der Corona-Pandemie als unbegründet zurückgewiesen. Das teilte der Rat als freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien - am Donnerstag in Berlin mit. Der Bericht verstoße nicht gegen den Pressekodex und sei presseethisch zulässig.