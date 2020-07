© imago images / Chris Emil Janßen Amiaz Habtu, vielen bekannt als Moderator von "Die Höhle der Löwen", wird auch die neue Vox-Show moderieren

Nachdem vermögende Investoren in der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" bereits seit sechs Jahren vielversprechenden Start-ups helfen, die Karriereleiter hinaufzuklettern, kündigt der Privatsender nun in Zusammenarbeit mit Supermarktkette Rewe ein ähnliches Format mit neuem Jury-Konzept an: Für "Die leckerste Idee Deutschlands" können sich Jungunternehmer aus dem Bereich Food & Beverage bewerben und müssen durchschnittliche Supermarktkunden von ihren innovativen Produkten überzeugen.