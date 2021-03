Eigentlich müsste sich der jahrelange Gegenwind für journalistische Verlagsmedien aus Sicht der Mediastrategen der Werbungtreibenden genau jetzt drehen und in Rückenwind verwandeln. Für Medien also, in denen Redaktionen Inhalte erschaffen, die glaubwürdig informieren, kreativ inspirieren und markensicher unterhalten – mit geschriebener Sprache und mit Bildern in Print und Digital, immer öfter auch via Bewegtbild und Audio/Podcasts.