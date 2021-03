© dfv Mediengruppe Uwe Vorkötter bleibt HORIZONT als Herausgeber verbunden

Uwe Vorkötter wird ab 1. April Herausgeber von HORIZONT. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Angela Wisken an, die Ende März aus der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint, ausscheidet. Vorkötter war von 2014 bis Januar 2021 Chefredakteur von HORIZONT, zuvor hat er als Chefredakteur die Stuttgarter Zeitung, die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau geleitet.