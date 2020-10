Der Matthaes Verlag in Stuttgart blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurück. Wird er jetzt ein Opfer der Corona-Pandemie?

Sönke Reimers: Wir geben zwar den Standort Stuttgart auf, der Verlag und seine Titel werden aber gerade deshalb in Frankfurt am Main in unsere Organisation integriert, damit sie auch die nächsten Jahrzehnte erfolgreich sind.



Markus Gotta: Durch den Zusammenschluss der ahgz – Allgemeine Hotel- und Gastronomiezeitung mit unseren Gastronomischen Fachmedien in Frankfurt setzen wir gezielt auf unsere Verbund-Stärken: Wir haben dann eine einzigartige Marktposition als führender Fachmedienanbieter in der für unser Haus wichtigen Hotel- und Gastronomiebranche.Gotta: Wir sind sehr eng mit der Branche verbunden, wir gewinnen und wir verlieren gemeinsam. Aber man muss differenzieren: Das Leser- und Userinteresse ist in der Krise besonders groß, entsprechend sind die Vertriebserlöse stabil und die Digital-Abos sogar wachsend. Deutliche Einbußen haben wir in der Werbevermarktung als auch den Veranstaltungen zu verzeichnen.Reimers: Sehr unterschiedlich, unser Flaggschiff, die Lebensmittel Zeitung, und unsere Rechtstitel – um ein paar Beispiele zu nennen – kommen sehr gut durch das Jahr, ein Fachtitel für die Tourismus- Branche leidet naturgemäß viel stärker.Gotta: Ja, davon sind wir überzeugt.Reimers: Gerade erst haben wir eine eigene Studie erhoben, mit dem Ergebnis, dass vier von fünf Lesern unsere Fachtitel unbedingt für ihr berufliches Fortkommen brauchen. Wir sind also ganz nah bei unseren Zielgruppen.Reimers: 2021 holen wir wieder auf, aber erst ab 2022 rechnen wir damit, die Folgen der Pandemie zu überwinden.