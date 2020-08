© dfv

Peter Kley

Berner ist seit 1999 für die dfv Mediengruppe tätig: Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurter Goethe-Universität startete der Diplom-Kaufmann als Controller beim dfv, 2006 übernahm er die Leitung des Controllings. 2011 erhielt Berner Gesamtprokura und wurde Leiter Finanzen und Controlling. 2018 wurde er in die Geschäftsführung der dfv Beteiligung diruj Deutsches Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen berufen. Bereits seit Anfang 2020 ist er der Stellvertreter von Kley."Thomas Berner ist ein sehr erfahrener Kaufmann, ein ausgewiesener Finanzexperte und versierter Verlagsmanager. Wir sind dankbar, ihn in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als kompetenten Betriebswirt an unserer Seite zu wissen", so Peter Esser, zusammen mit Sönke Reimers Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe.Kley wird nach Vollendung seines 63. Lebensjahres zum 31. Dezember 2020 aus der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe ausscheiden. Der gebürtige Bielefelder kam 1979 nach Abschluss seines Ingenieur-Studiums zur dfv Mediengruppe in den IT-Bereich. In den folgenden Jahren bekleidete er verschiedene Positionen im Verlag. 1991 wurde er Leiter des Zentralen Controllings. In dieser Funktion zeichnete er verantwortlich für alle Prozesse des internen Rechnungswesens sowie die Entwicklung eines modernen Controllings. 2005 folgte seine Berufung in die Geschäftsleitung. Seit 2007 war er als Geschäftsführer der dfv Mediengruppe zuständig für die dfv Business Services Finanzen, Controlling, Personal, IT, Produktion und Logistik sowie für die Abteilung Prozesse, Organisation und Moderation (POM) und verantwortete damit die betriebswirtschaftliche Steuerung des Konzerns, aller Tochtergesellschaften und Beteiligungen der dfv Mediengruppe.Im kommenden Jahr wird Kley die dfv Geschäftsführung bei ausgewählten betriebswirtschaftlichen und technischen Fragestellungen weiter unterstützen. "Wir danken Peter Kley herzlichst für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl der dfv Mediengruppe. Die erfolgreiche Entwicklung unseres Hauses ist sehr eng mit seinem Wirken verbunden. Thomas Berner wünschen wir Glück und Erfolg bei allen anstehenden Herausforderungen", so Peter Ruß, Aufsichtsratsmitglied der dfv Mediengruppe, auch im Namen der Gesellschafterfamilie Lorch und des gesamten Aufsichtsrates.