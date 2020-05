Löffel verspricht sich von der Verstärkung der Chefredaktion starke publizistische und journalistische Impulse für den Ausbau der digitalen und analogen Angebote der Agrarzeitung: "Stefanie Pionke hat bereits als Leitende Redakteurin der Agrarzeitung ihre hohe fachliche und journalistische Kompetenz unter Beweis gestellt. Sie ist hervorragend in der Branche vernetzt und zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis der wirtschaftlichen Prozesse aus, das auch weit über die Agrarbranche hinausreicht", so Löffel.Pionke, 39, wird die Ressorts Wirtschaft, Politik und Märkte verantworten. Außerdem wird sie den Ausbau der digitalen, redaktionellen Angebote begleiten und vorantreiben sowie neue redaktionelle Produkte entwickeln. Frau Werner verantwortet wie bisher weiterhin die Fachressorts Pflanze/Saatgut, Pflanzenschutz und Tier.Mit der Erweiterung der Chefredaktion wird sich Werner zudem verstärkt der Konzeption, Planung und Begleitung der Veranstaltungen des Verlagsbereichs widmen können. Mit dem Zukunftsdialog Agrar & Ernährung beispielsweise ist es ihr gemeinsam mit der Wochenzeitung Die Zeit gelungen, ein seit sieben Jahren unverzichtbares Dialogformat in der Branche zu etablieren.Stefanie Pionke kam im Mai 2012 zur dfv Mediengruppe als Leitende Redakteurin der Agrarzeitung. In dieser Funktion hat sie insbesondere die Marktberichterstattung ausgebaut. Außerdem hat sie maßgeblich zur Entwicklung neuer Paid-Content-Formate wie digitale Whitepapers beigetragen. Zuvor war Pionke als Wirtschaftsredakteurin bei der internationalen Nachrichtenagentur Dow Jones in Frankfurt tätig. Dort hat sie schwerpunktmäßig über nationale und internationale Agrarmärkte und Agrarpolitik sowie über Unternehmen der Agrar- und Ernährungsindustrie berichtet.Angela Werner ist seit 1996 für die Agrarzeitung in der dfv Mediengruppe tätig, in der auch HORIZONT erscheint. 2010 wurde sie stellvertretende Chefredakteurin, übernahm ein Jahr später die Redaktionsleitung und anschließend die Chefredaktion. Neben ihren fachlichen Schwerpunkten Pflanzenschutz und Biotechnologie sowie den dazugehörigen Unternehmen und Akteuren hat sie das digitale Angebot der Agrarzeitung ausgebaut und das Gesicht der Agrarzeitung sowohl in Print wie digital durch zahlreiche Relaunches, Sonderprojekte und Veranstaltungen maßgeblich geprägt.