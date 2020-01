Zu seinem Verantwortungsbereich innerhalb der Geschäftsführung gehören darüber hinaus weiterhin die HORIZONT-Medien, die gastronomischen Fachmedien sowie das Tochterunternehmen dfv Matthaes Verlag in Stuttgart. Den Bereich Stellenanzeigen verantwortet künftig Sönke Reimers, zusammen mit Peter Esser, Sprecher der Geschäftsführung. Holger Knapp wird Ende April 2020 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheiden.Im Auftrag des Aufsichtsrats wird er jedoch für das Geschäft in Italien und Polen verantwortlich bleiben. Knapp trat 1999 in die dfv Mediengruppe ein und war seit 2009 einer ihrer Geschäftsführer. Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsführung bedauern die Entscheidung von Holger Knapp. Dazu Klaus Kottmeier: "Wir danken Herrn Knapp sehr für sein langes und erfolgreiches Engagement für eines der Flaggschiffe unseres Hause und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."