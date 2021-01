© dfv

Gabor Griego

"Die LZ-Medien bekommen mit Sven Lang als Verlagsleiter einen exzellenten Marktkenner. Die Besetzung ist die konsequente Weiterentwicklung eines versierten Vermarktungsexperten, der dem Unternehmen schon lange und loyal verbunden ist. Es ist für uns ein großer Gewinn, dass Sven Lang seine fachlich-versierte Expertise jetzt in dieser verantwortungsvollen Position einbringt und bin mir sicher, dass er den Verlagsbereich erfolgreich weiterentwickeln wird", so Esser. Lang ist bereits seit 2005 bei der dfv Mediengruppe in verschiedenen Positionen im Bereich Sales tätig. 2009 übernahm er die Gesamtanzeigenleitung der LZ Medien, 2011 die entsprechende Objektleitung. Zuletzt war er als Sales Director für die nationale Vermarktung der LZ Medien verantwortlich."Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung bei einem der wichtigsten und erfolgreichsten Branchentitel. Unser Ziel wird es sein, unsere Marktstellung weiter zu festigen und auch in Zeiten der Pandemie weiter zu wachsen. Mit unserem starken Team wollen wir neue Umsatzquellen erschließen und vorhandene ausbauen. Im Rahmen unserer Perspektive 2025 werden wir einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Vermarktung neuer digitaler Angebote legen", erklärt Lang.In diesem Zuge bekleidet Gabor Griego ab dem 1. Februar 2021 die Position als Sales Director. Er ist damit gesamtverantwortlich für die Vermarktung der LZ Medien und übernimmt die Führung sowie Entwicklung des Verkaufsteams. In seiner neuen Position berichtet er an Verlagsleiter Sven Lang.Seit dem 1. Juli 2020 ist Griego als Sales Director für die LZ Medien bereits verantwortlich für das internationale Geschäft, die digitalen Medien, sowie den Bereich Tech, Logistics und Packaging. Er hat von 2009 bis 2013 als Gebietsverkaufsleiter für die LZ Medien gearbeitet. Von 2013 bis 2018 sammelte er weitere Erfahrung als Verlagsleiter bei Medialog (Rundschau für den Lebensmittelhandel), bevor er nach über fünf Jahren zur dfv Mediengruppe als Verlagsleiter Der Handel / Etailment.de zurückkehrte.Peter Esser dazu: "Das Team Lang&Griego hat in der Vergangenheit schon deutliche Spuren in der positiven Entwicklung des Verlagsbereiches hinterlassen. Die beiden haben erfolgreich bewiesen, dass sie die LZ-Medien auch gewinnbringend vorantreiben können."