© dfv Manuela Töpfer und Judith Scondo leiten die Unternehmenskommunikation des dfv

Judith Scondo und Manuela Töpfer, beide bisher Senior Referentinnen Unternehmenskommunikation, haben zum 1. Mai 2021 als Head of Communications die Leitung von Corporate Marketing und Unternehmenskommunikation übernommen. In diesem Zuge wird der Bereich in dfv Communications umbenannt. Gemeinsam berichten Scondo und Töpfer als Doppelspitze weiterhin direkt an Sönke Reimers, Sprecher der dfv Geschäftsführung. Reimers hatte im vergangenen Jahr die Leitung der Stabsstelle interimistisch in Personalunion übernommen.