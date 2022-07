Brackmann soll insbesondere ihre Kompetenz in der Beratung und Betreuung von Key Accounts in Bezug auf individuelle Kommunikationskonzepte bei dfv media solutions einbringen. Der in diesem Jahr gestartete Verlagsbereich hat sich die Vermarktung verlagsübergreifender Kommunikationslösungen und innovativer Produktkonzepte auf die Fahne geschrieben. Dabei sollen zum einen neue Kundengruppen erschlossen werden, zum anderen neue, primär digitale Produkte entwickelt und vermarktet werden.





Die neue Sales Direktorin kommt von Ströer, wo sie zuletzt als Head of Publisher Sales tätig war. In dieser Position arbeitete sie auf den Top-Kunden der Branchen Lifestyle und Pharma. Umfangreiche Sales-Erfahrungen machte die gebürtige Berlinerin zuvor bei Glam Media von Burda in München. Dort betreute sie zuletzt als Senior Sales Direktorin mit ihrem Team branchenübergreifend Key Accounts und Agenturnetzwerke aus dem Rhein-Main-Gebiet, mit dem Fokus auf individuelle Media- und Content-Lösungen.