Mit seinen Flaggschiff-Publikationen CASH, HORIZONT, österreichische textilzeitung, hotel & touristik Essenz sowie seinen Online-Portalen im Lebensmittel- und Textilhandel, in Marketing & Medien und im Tourismus gehört Manstein – eine hundertprozentige Tochter der dfv Mediengruppe – zu den führenden österreichischen Fachverlagen.



Dagmar Lang wird Herausgeberin des Manstein Verlags

"Wir danken Dagmar Lang für viele Jahre allerbester Zusammenarbeit. Es ist sehr gut, ihre redaktionelle Erfahrung und publizistische Kompetenz auch künftig für unsere Fachmedien und darüber hinaus für den Verlag insgesamt nutzen zu dürfen. Nach fast 20 Jahren des aktiven Wirkens in der Geschäftsführung zieht sich Dagmar Lang gut geplant und sukzessive aus dem operativen Geschäft zurück. Der Generationswechsel an der Spitze ist damit abgeschlossen", so Sönke Reimers, gemeinsam mit Peter Esser Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint. "Ich bin dankbar und freue mich darauf, mich am Ende meiner Karriere wieder voll auf den Fachjournalismus und die publizistischen Belange fokussieren zu können", sagt Lang.Markus Gstöttner, bereits seit 2018 mit Lang in der Geschäftsführung des Manstein Verlages, ergänzt: "Die Digitalisierung unserer Medienmarken kommt in großen Schritten voran. Die Erfahrung und das fachliche Urteil von Dagmar Lang sind uns eine wertvolle Unterstützung auf unserem weiteren Weg. Wir sind ein grundsolides Verlagshaus, moderner Arbeitgeber und wir stehen für publizistisch beste Medienqualität und anerkannte Werbeträgerqualität."Gstöttner startete seine Medienkarriere beim Vorarlberger Medienhaus und war danach für den Styria Konzern in leitenden Funktionen tätig. "Wir wünschen Markus Gstöttner weiterhin gutes Gelingen. Mit seiner umfassenden Marketing-, Sales-, CRM- und Digitalexpertise ist Gstöttner bestens gerüstet, um die Geschicke des Manstein Verlages zu leiten und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Wir werden gemeinsam auch weiter konsequent in den Ausbau des Manstein Verlages investieren, denn wir glauben fest an den Mehrwert, den Fachmedien ihren Leserinnen und Lesern bieten. Die anspruchsvolle Zielgruppe der Entscheider braucht relevante Informationen zur Orientierung mehr denn je", erklärt Esser.