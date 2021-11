© Studioline/Momme Sherif Tobias Will wird Geschäftsführer der Business Target Group BTG

Zum 1. Januar 2022 wird Tobias Will (43) in die Geschäftsführung der Business Target Group (BTG) berufen, einer hundertprozentigen Tochter der dfv Mediengruppe. Er übernimmt dort die Gesamtverantwortung für den Bereich BTG Business, in dem die betrieblichen Aktivitäten im Außerhausmarkt DACH zusammenlaufen – von Marktforschung/Studien über branchenspezifische Aktivitäten bis zur Leadgenerierung.