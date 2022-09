Christoph Krug tritt in Geschäftsführung von Energate ein

© dfv Christoph Krug

Zum 1. Oktober wird Christoph Krug in die Geschäftsführung der dfv Tochter Energate GmbH eintreten. Gemeinsam mit Marc Hüther, seit 2007 Geschäftsführer von Energate, wird er das auf Energiethemen spezialisierte Medienunternehmen leiten. Krug wird sich dabei speziell um die Anbindung an den dfv Mutterkonzern kümmern, während Hüther sich im Schwerpunkt auf die operativen und repräsentativen Aufgaben konzentriert. Beide berichten an dfv Geschäftsführer Thomas Berner.