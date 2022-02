Die Leitung des Bereichs liegt bei Peter Gerich, zugleich Verlagsleiter HORIZONT-Medien. Er berichtet an dfv Geschäftsführer Markus Gotta. "Wir sind disruptiv, innovativ und treiben den Ausbau der digitalen Kompetenz der dfv Mediengruppe entschlossen voran", so Gotta. Neun Mitarbeiter:innen stellen zum Start das Team der dfv media solutions.

Peter Esser, Sprecher der dfv Geschäftsführung: "Die dfv Mediengruppe hat über ihre starke Medienmarken in zwölf Branchen exklusiven Zugang zu Entscheiderinnen und Entscheidern. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch können wir unseren Kundinnen und Kunden aus einer Hand einzigartige, gebündelte Kommunikationslösungen anbieten, die es so im Markt sonst nicht gibt. Das ist der Hebel des neuen Verlagsbereichs, hier die bestehenden Potenziale künftig besser zu nutzen."Namhafte Firmen haben bereits übergreifende Kampagnen mit dfv media solutions erfolgreich umgesetzt – darunter Vodafone, Seat, Aida, Mastercard, Salesforce, Mercedes Benz und die Deutsche Vermögensberatung. "Wir arbeiten hier in der Ansprache neuer potenzieller Werbekunden genauso branchenübergreifend wie in der Zusammenstellung der Vermarktungsangebote aus unserem Portfolio. Dabei decken wir Digital ebenso ab wie Print und Events", so Gerich.