So will Paramount+ den Gipfel des Streamings erklimmen

© Paramount Ein neues Angebot für die Streaming-Galaxie: Am 8. Dezember startet Paramount+ in Deutschland, unter anderem mit der neuen "Star Trek"-Serie "Strange New World"

Am 8. Dezember startet Paramount+ - und die Ambitionen des neuen Angebots könnten kaum größer sein. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz wolle man "den Gipfel des Streamings erklimmen". Wie? Mit einem umfangreichen Pool an Filmen und Serien für die ganze Familie, angefangen von "Top Gun: Maverick" über das lang erwartete "Star Trek: Strange New World" bis zu "Paw Patrol", ergänzt durch internationale und lokale Originals der eigenen Paramount Studios. Sky-Kunden bekommen den Zugang zusätzlich zu ihrem Cinema-Paket.