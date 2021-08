© Deutscher Radiopreis Begehrt: Der Deutsche Radiopreis 2021

Für Deutschlands Hörfunkmacher rückt der Höhepunkt des Jahres nahe. Am 2. September verleiht der Deutsche Radiopreis die Auszeichnungen für die besten Produktionen des öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunks. Im HORIZONT-Interview erklären Beiratsmitglied Nina Gerhardt, im Hauptberuf Chefin von RTL Radio Deutschland, sowie Katja Marx, Beiratsvorsitzende und NDR-Programmdirektorin Hörfunk, wie das Radio junge Hörer halten kann, was in der Flutkatastrophe schief lief und warum Radio-Journalisten nicht den Drang verspüren sollten, Millionär zu werden.