Obwohl sie täglich mehrere Millionen Menschen erreichen, sind die Menschen hinter den Radiomikrofonen meistens kaum bekannt. Beim Deutschen Radiopreis 2022 in Hamburg haben die Radiomacherinnen und Radiomacher eine Bühne bekommen. Dabei fehlte es nicht an Glitzerstaub, Goldlametta und musikalischen Stars. So traten im Rahmen der Gala am Donnerstagabend im Hamburger Hafen nicht nur die Alt-Stars Tears for Fears auf, sondern auch Roland Kaiser, The BossHoss, Sportfreunde Stiller, Gregor Meyle und Leony.