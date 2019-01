Dass es immer noch keine Konvergenzwährung für die Nutzung von TV und Youtube gibt, liegt Uwe Storch schwer im Magen. Unermüdlich treibt er als Interessenvertreter der Werbekunden die Komitees AGF und Agof an, hier endlich Fakten zu schaffen – nicht selten mit deutlichen Worten: „Es ist unfassbar, dass zwei JICs so träge sind und ein solches Beharrungsvermögen haben“, kritisierte Storch im vergangenen Sommer in einem vielbeachteten HORIZONT-Gespräch. „Ich frage mich, wie lange die Geldgeber noch zwei Systeme bezahlen wollen.“



© Swisscom

Achill Prakash hat bei Swisscom viel vor

© Henkel

Moritz Klämt treibt die Digitalisierung bei Henkel voran

Storchs Worte haben in der Branche auch deshalb Gewicht, weil er als Head of Media beiseit 2008 ein immenses Werbebudget verantwortet. Schon 1989 heuerte er beim Süßwarenhersteller an, arbeitete unter anderem im Trade Marketing, als Verkaufsleiter Rewe und als Key Account International. 2000 wurde er Mitglied der Verkaufsdirektion Frankfurt, es folgten Stationen als Head of Business Unit Supermarkt und Head of Sales Planning & Controlling – Storch kennt den Konzern also in- und auswendig. In Frankfurt diskutiert er mit, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim Werbevermarkter, über die Zukunft der Out-of-Home-Werbung.hat seine Karriere wechselfreudiger gestaltet: Bevor er 2017 als Head of Marketing and Communications beim Schweizer Telekommunikationsunternehmeneinstieg, war er unter anderem als Global Head of Strategy für das Werbenetzwerk Dentsu Aegis in London tätig. Zudem hat Prakash eigene Firmen gegründet: 2012 ging seine Strategie-Beratungsfirma Midnight October an den Start. 2016 folgte das Taschen-Label Alvener, bei dem er auch für das Design verantwortlich zeichnet.Bei Swisscom bohrt Prakash gleich dicke Bretter: Er macht sich für die Einführung agiler Arbeitsweisen stark, denn: „Die Entwicklung von Marken, Organisationen und Menschen darf in einer immer dynamischeren Welt nicht statisch organisiert sein“, wie er kürzlich im HORIZONT-Interview betonte. Zudem hat Prakash für Swisscom eine neue Marken-Vision entwickelt und ein Design-Polish durchgeführt. In diesem Jahr folgt ein neues Kommunikationsmodell, in dem inspirierendes Content Marketing eine wichtige Rolle spielen soll. In Frankfurt diskutiert der Markenstratege beim „CMO Talk“ mit(Berliner Verkehrsbetriebe),(Mastercard) und(Kaufland) über „Die Marketingwelt im Wandel“.FMCG-Konzerne gelten als Spätstarter in puncto E-Commerce. Dafür geben sie aber jetzt umso mehr Gas, vor allem: 2016 gab der Konzern das Ziel aus, den weltweiten Umsatz über digitale Plattformen bis 2020 zu verdoppeln – auf dann 4 Milliarden Euro. Die beschleunigte Digitalisierung des Geschäfts, der Organisation und der Prozesse ist eine der Säulen des Megaprojekts „Henkel 2020+“.Vorangetrieben wird die Offensive vor allem vonGlobal Director Digital & E-Commerce. Bevor er 2017 zu Henkel kam, war der gelernte Diplom-Kaufmann zunächst zwölf Jahre für Beiersdorf im Einsatz, zuletzt als Chef von Skin Care (Nivea) für Deutschland. Danach wechselte er zur Kosmetik-Firma Yves Rocher und im Anschluss zu Twitter Germany. Beim Deutschen Medienkongress tauscht sich Klämt im „Face to Face“-Gespräch mit, CEO SinnerSchrader und Managing Director Accenture Interactive ASG Lead, aus.Weitere spannende Gäste erweitern aktuell das Line-Up des Kongresses, unter anderem, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes,, Verleger Cicero und Monopol, und, Head of Sales Germany Spotify.