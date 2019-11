Erst vergangene Woche hat Uwe Storch in HORIZONT wieder seine Grundsatzkritik an der Onlinewerbung formuliert: „In keinem Medium ist die Diskrepanz zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was abgeliefert wird, so groß wie im Digitalen.“ Und weiter sagt er im Streitgespräch mit BVDW-Präsident Matthias Wahl: „Was wir als standardisiertes Targeting bekommen, ist sein Geld nicht wert. Wenn ich ein Gewehr nehme und in die Luft schieße, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Hasen zu treffen, viel größer als die Chance, mit Targeting die richtigen Zielgruppen zu erwischen.“



© Werbe Weischer

Stefan Kuhlow: "Kinowerbung ist ein Hort der Stabilität."

© FAW

Kai-Marcus Thäsler: "In Zukunft wird der Blick auf die Daten dominieren.“

© Thjnk

Michael Trautmann: "Die Frage nach dem Sinn von und die Erfüllung durch Arbeit war nie wichtiger war als heute.“

Aber auch andere Medien nimmt Storch, im Hauptberuf seit 2008 Mediachef von, konsequent in die Pflicht. Beim Deutschen Medienkongress werden prominente Gattungsvertreter mit Storch über die Stärken und Schwächen ihrer Medien sowie über den Forderungskatalog der OWM diskutieren.Für die Werbung in den Kinosälen spricht, seit 2016 Chief Executive Officer (CEO) von, dem größten Vermarkter für Kinowerbung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie läuft das Geschäft dort? 2018 war enttäuschend. Aber das erste Halbjahr 2019 zeigte sich wieder freundlicher: „Die Besucherzahlen der ersten sechs Monate liegen 7 Prozent über dem Vorjahr“, berichtet Kuhlow. Überhaupt sei Kinowerbung ein „Hort der Stabilität“, sagt Kuhlow. Weder Fernsehen noch Streaming-Dienste hätten daran bislang etwas geändert.Die Out-of-Home-Branche vertritt, seit September 2019 Geschäftsführer des. Er gibt sich optimistisch: „Zurzeit haben wir einen Marktanteil von 8 Prozent. Da sind 10 nicht mehr allzu fern.“ Thäsler, zuvor fünf Jahre Geschäftsführer bei der Ooh-Agentur Posterscope Deutschland, sieht noch viel Potenzial für die Außenwerbung: „Sie profitiert vom zunehmenden Einsatz von Daten, mit denen sich Touchpoints und Werbeträger bewerten lassen.“ Out-of-Home, glaubt Thäsler, „ist an einem Wendepunkt angelangt. Bislang haben die Akteure das Medium quasi mit analogen Augen oder einem analogen und einem digitalen Auge betrachtet. In Zukunft wird der Blick auf die Daten dominieren.“Ein weiterer profilierter Speaker in Frankfurt:, bekannt vor allem als Gründer der Agenturenund. Daneben beschäftigt er sich aber auch mit neuen Formen der Arbeitswelt. Gemeinsam mit dem Hamburger Unternehmer Christoph Magnussen hat er die Podcast-Reiheins Leben gerufen, bei der es um Ideen für ein anderes Arbeiten geht. „Bei allen Tools, Cloud, künstlicher Intelligenz und Co. sind wir der Meinung, dass die Frage nach dem Sinn von und die Erfüllung durch Arbeit nie wichtiger war als heute“, finden die beiden. Über 150 Podcasts sind schon erschienen, und trotzdem spricht Trautmann in Frankfurt über