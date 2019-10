Ulrike Handel, Deutschland-CEO des Dentsu Aegis Network, entschied sich im September 2017 für einen mutigen Schritt: Alle rund 1000 Mitarbeiter der Mediagruppe können seitdem ihren Arbeitsplatz frei wählen und ihre Arbeitszeit flexibel und standortunabhängig organisieren. „Wir möchten die Eigenverantwortung bei unseren Mitarbeitern fördern, indem wir Freiräume schaffen“, so die promovierte Medienwissenschaftlerin. Gleichzeitig ermutigt sie alle Mitarbeiter, kreativ zu denken und macht sich für Diversität und Inklusion stark.



© KNSKB+

Kim Alexandra Notz: „Die Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, verlangen nach agilen, fluiden Strukturen.“

© impactWunder

Wiebke Köhler: "Frauen fehlt der Intrigensensor"

© Tijen Onaran

Tijen Onaran: „Netzwerke machen die Leistungen von Frauen sichtbarer“

Im Netzwerk weht daher viel frischer Wind. „AdAge“ listete Handel 2018 als einzige Deutsche unter denin Europa. Neben der Einführung eines „digital-first mindset“ in der Agenturgruppe würdigte das amerikanische Fachmagazin ausdrücklich den gesamten Kulturwandel, den die neue Chefin vorantreibt.Auchist leidenschaftliche Verfechterin einer Führungskultur, die auf Vertrauen und Partizipation basiert. Seit 2018 ist sie als Managing Director und Gesellschafterin für die Weiterentwicklung der Hamburger Agenturgruppeverantwortlich. „In der Vergangenheit waren Agenturen darauf geeicht, eine möglichst effizient funktionierende Maschinerie aufzubauen, in der jeder seinen festen Platz hat“, sagt Notz in einem HORIZONT-Interview. „Die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen heute stehen, verlangen aber nach agilen, fluiden Strukturen.“Diese einzuführen, erfordere einiges an Kraft: „Wenn sich jetzt bei jedem Projekt die Zusammensetzung der Teams ändert und immer wieder neu definiert wird, wer sinnvollerweise den Hut aufhat, ist das natürlich erst einmal anstrengend“, so Notz. Das Schöne sei aber: „Es funktioniert und führt tatsächlich zu!“Handel und Notz werden in Frankfurt über neue und innovative Arbeitsmethoden diskutieren. Ebenfalls in der Runde: die umtriebige Unternehmerin. Sie besetzte sieben Jahre lang als Headhunterin Vorstands- und Aufsichtsratspositionen bei weltweiten Konzernen und begleitete Unternehmen bei der kulturellen Transformation, bis sie im Januar 2018 Personal-Vorständin beim Axa-Konzern wurde. Heute leitet Köhler ihr eigenes Unternehmen, die. Und sie hat ihre persönlichen Erfahrungen in einem Buch mit einem vielsagenden Titel zusammengefasst: „Schach der Dame! Was Frau (und Mann) über Machtspiele im Management wissen sollte“. Diese Spiele, so Köhler, seien von Männern gemacht, weshalb Frauen sie oft nicht erkennen. „Ich glaube, dass Frauen das oft zu spät verstehen und durch ihren Anspruch, fleißig zu sein und mit guter Leistung aufzufallen, an falscher Stelle Zeit investieren“, so Köhler kürzlich in einem Zeit-Interview. „Der Intrigensensor fehlt, weil ein Großteil der Arbeitsleistung von Frauen in Teambuilding und Inhalte fließt.Aber wie findet man überhaupt neue Talente für sein Unternehmen und bindet sie? Darüber wirdberichten,Gründerin von. Das internationale Netzwerk von Gestalterinnen der Digitalbranche setzt sich für mehr Sichtbarkeit und Empowerment für Frauen ein und berät in Diversitätsfragen. Onaran interviewt zudem Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft für den Podcast „How to Hack“ von Business Punk und arbeitet als Autorin. Anfang des Jahres erschien ihr vielbeachtetes Buch. „Netzwerke machen die Leistungen von Frauen sichtbarer“, sagt sie in der Süddeutschen Zeitung. „Sie sind oft sehr gut in ihrem Job, aber niemand bekommt es mit.“Weil sich Arbeitsorganisation und Führungskultur derzeit in vielen Unternehmen dramatisch verändern, setzt der Deutsche Medienkongress mit dereinen besonderen Akzent. Die Moderatorin, Stellvertretende Chefredakteurin von HORIZONT, wird hier neben Handel, Notz, Köhler und Onaran weitere spannende Gäste begrüßen.