„Wer gegen den Mainstream bestimmte Dinge tut, wird immer mit Ängsten, Irritationen oder Ohnmachtsgefühlen konfrontiert. Aber da muss man eben durch. “ Helmut Lind, Sparda-Bank München Teilen

„Wenn ich keine Algorithmen und keine Robotics will, aber gleichzeitig Negativzinsen an die EZB zahle – woher sollen dann die Erträge kommen? “ Helmut Lind, Sparda-Bank München Teilen

DMK 2020 Der 12. Deutsche Medienkongress findet am 29. und 30. Januar 2020 in der Alten Oper Frankfurt statt. Das zweitägige Branchentreffen liefert News, Trends und Inspiration von Unternehmenslenkern, Querdenkern und kreativen Köpfen aus Unternehmen, Medien und Agenturen. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2019. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses . Der Frühbucherpreis für die Teilnahme beträgt 999 Euro (zzgl. Mwst.). Die Anmeldung berechtigt gleichzeitig zum kostenfreien Besuch des HORIZONT Award. Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2020 sind HORIZONT und dfv Conference Group.

Die Neuausrichtung schlägt sich nicht direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. Aber wir gewinnen mit diesem Thema zunehmend neue Kunden. Aus internen Statistiken wissen wir, dass sich an manchen Geschäftsstellenstandorten jeder fünfte Neukunde für uns entscheidet, weil wir ein Gemeinwohlökonomie-Unternehmen sind. Das Prinzip ist für viele die Antwort auf die krisenhaften Entwicklungen der Gegenwart.Die gab es und gibt es nach wie vor. Eine Bank ist ja nicht nur im klassischen Kundengeschäft unterwegs, sondern legt auch Geld am Kapitalmarkt an. Daher gibt es regelmäßig Diskussionen über bestimmte Vermögenswerte, die zwar im klassischen Kontext als unbedenklich gelten, durch die Gemeinwohl-Brille aber ethisch untragbar sind. Insbesondere im Rohstoff- und Währungsbereich haben wir uns bereits 2011 von diversen Positionen getrennt.Es ist relativ einfach, im kleinen Kreis bestimmte Dinge zu entwickeln und nach vorn zu bringen. Anspruchsvoller wird es immer dann, wenn man das gesamte Team, die Kunden oder die Öffentlichkeit überzeugen muss. Als wir das Thema kurz nach der Finanzkrise gestartet haben, waren auch bei den Mitarbeitern die Befürchtungen zunächst groß: Bekomme ich noch mein 13. Gehalt? Was heißt das für die Sozialleistungen? Und muss ich mich bei den Kunden für die Neuausrichtung rechtfertigen?Doch, ganz klar. Ich hatte viele schlaflose Nächte. Viele Mitarbeiter haben mich damals auch gewarnt. Wer gegen den Mainstream bestimmte Dinge tut, wird immer mit Ängsten, Irritationen oder Ohnmachtsgefühlen konfrontiert. Aber da muss man eben durch. Heute ist unsere Positionierung sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden erfolgreich verankert.Teilweise ist schlicht und einfach die Umsetzung bestimmter Ansprüche gar nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel 2015 gesagt: Wir wollen für jedes neue Mitglied einen Baum in Oberbayern pflanzen. Aber dann geht man zum Forstamt und erfährt, dass das so einfach gar nicht möglich ist. Mittlerweile haben wir dafür mit kompetenten Partnern eine gute Lösung gefunden. Den größten Handlungsbedarf haben wir noch in der Produktpolitik. Aber wir machen Fortschritte. Gemeinsam mit Union Investment bieten wir zum Beispiel seit Februar 2019 den "Privatfonds: Nachhaltig" an, der unseren Kunden ethische Anlagemöglichkeiten bietet.Darüber kann man diskutieren. Es liegt daran, dass die Hauptkriterien der Gemeinwohl-Ökonomie branchenübergreifend formuliert sind. Sie lassen sich in einzelnen Branchen gut mit Inhalt füllen, in anderen weniger. Aber man wollte und will die Kriterien nicht auf einzelne Branchen herunterbrechen, damit es nicht zu aufwendig ist. Ich sage: Ein schlampiger Start ist besser als ein perfektioniertes Abwarten.Auf die Prozesse bezogen: ja. Auf Produkte und Dienstleistungen bezogen: bedingt. Wir haben zum Beispiel die Provisionen für bestimmte Beratungsleistungen eingestellt, was gut für die Kunden, aber schlecht für die Berater ist. Oder nehmen Sie das Beschaffungsmanagement: Da ist man von anderen abhängig und kann nur versuchen, mit verantwortlichem Handeln positiv auf diese abzustrahlen.Angesichts der anhaltenden Niedrig- beziehungsweise Negativzinspolitik der EZB können wir keine Garantie auf Dauer geben. Dann wird es bei den Kunden zu einem Bereinigungsprozess kommen. Die, die aus einer gewissen Schnäppchen-Mentalität heraus gekommen sind, werden sich wieder verabschieden. Und es bleiben die, die sich mit unserer Unternehmensphilosophie identifizieren.Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Man kann sich nicht den Voraussetzungen verschließen, die auf Dauer die Existenz der Bank sichern. Wenn ich keine Algorithmen und keine Robotics will, aber gleichzeitig Negativzinsen an die EZB zahle – woher sollen dann die Erträge kommen? Man sollte sich der Digitalisierung stellen, aber mit gesundem Augenmaß. Entscheidend ist dann, ob der Change-Prozess verantwortungsvoll und menschenwürdig gestaltet wird.Konventionelle Banken, wenn sie keinen gesamtgesellschaftlichen Verantwortungskontext haben, werden mit der Zeit keinen Bestand haben. Man kann sie leicht durch digitale Angebote ersetzen. Banken, die authentisch Sinn vermitteln können, haben mehr Chancen als noch vor 20 Jahren.Ganz klar ja. Die soziale Marktwirtschaft existiert nur noch auf dem Papier. Das Geld steht über der Menschenwürde, die Gier über der Tugend. Wir erleben eine EZB-Politik, die eher einer Planwirtschaft gleicht, alles wird von oben festgesetzt. Wir stehen am Sterbebett des Kapitalismus. Sehr vielen Menschen ist bewusst, dass wir ein anderes System brauchen. Es gibt viele Lösungen, eine davon ist die Gemeinwohlökonomie. Man verdächtigt sie zwar, Sozialismus zu sein. Aber das stimmt nicht. Sie steht genau zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Sie versöhnt das Gemeinwohl der Gesellschaft mit dem Profitstreben der Wirtschaft.