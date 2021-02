© Fotolia Bunte Themen und jede Menge Bewegtbild: Wie entwickelt sich der deutsche Streaming-Markt?

Geht es um den deutschen Bewegtbildmarkt, drängt eine Frage in einer fast schon stoischen Regelmäßigkeit an die Oberfläche, auf Forderungspapiere und in Podiumsdiskussionen – nur eine Antwort gibt es bislang nicht: Wann bündeln TV Now und Joyn ihre Kräfte und bauen die deutsche Mega-Streamingplattform? Wie stehen die Chancen für das Bündnis, das von Werbungtreibenden immer wieder gefordert wird und das als einzig wirkliche Antwort auf Amazon, Netflix und Co gilt? Eine Analyse.