Landlust Zuhaus, Living at Home, Holly, Flow und Hygge. Schütte war bislang bereits Chefredakteurin von Living at Home, Flow und Hygge.Publisher des Verlagsbereichs wird Frank Gloystein. Der Kommunikationswissenschaftler ist seit 2006 für den Landwirtschaftsverlag tätig, und begleitete die Integration von Landlust in die Vermarktung von G+J EMS. Seitdem ist er Key Account Manager des Magazins. In seiner neuen Funktion als Publisher verantwortet er alle Titel des Bereichs Land und Leben. Unterstützt wird er dabei von Ulrich Toholt als Senior Projektleiter Publishing.

Frank Gloystein ist seit 2006 für Landlust tätig

"Mit Sinja Schütte haben wir eine sehr erfahrene und innovative Journalistin und Blattmacherin für die Chefredaktion des neuen Bereichs Land und Leben gewonnen, die uns immer wieder mit ihrer Kreativität, ihren Ideen und ihrem unternehmerischen Denken beeindruckt", erklärt