© Landlust Landlust baut sein digitales Angebot weiter aus

In den vergangenen Jahren ist es still geworden um den einstigen Shootingsstar der deutschen Zeitschriftenbranche Landlust. Auch die Auflage des ehemaligen Millionensellers war in den vergangenen Jahren analog zum gesamten Printmarkt rückläufig. Nun will der Verlag die Marke im digitalen Bereich stark ausbauen und führt im kommenden Jahr unter anderem kostenpflichtige Inhalte ein.