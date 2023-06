Thomas Wagner, SevenOne Media

Butter bei die Werbung: TV-Werbung bleibt für ProSiebenSat.1 das "Brot- und Butter-Geschäft, weil es immer noch wahnsinnig gut funktioniert", sagt Thomas Wagner, Geschäftsführer des Vermarkters SevenOne Media im Video-Interview von "Horizont" und turi2.tv im Umfeld der Screenforce-Days.

Dabei sieht Wagner TV-Sender und deren Bewegtbildangebote gegenüber anderen Video-Plattformen im Vorteil: "Es geht um das Thema Premium, Umfeld-Qualität, Messbarkeit und großer Screen" – und auch um die Nutzungssituation: "Wenn man sich bei uns Videos anschaut, ist das in der Regel lean back und Ton an."Die Werbekrise bekommt auch SevenOne Media zu spüren, im 1. Quartal 2023 sind die TV-Werbeeinnahmen von ProSiebenSat.1 um 12 Prozent zurückgegangen. Fürs 2. Halbjahr ist Wagner jedoch optimistisch, weil das Konsumbedürfnis wieder steige. Aus der Vergangenheit wisse man, "dass die Werbungtreibenden, die antizyklisch auch in der Krise investieren, ihre Marktposition ausbauen können, wenn es wieder bergauf geht".

Der klassische 30-Sekunden-Spot "wird nie ausgedient haben", ist Wagner überzeugt. Daneben böten Product Placement und Sponsoring oder digitale Werbeformen wie Programmatic oder Adressable TV die Möglichkeit, Produkte zu inszenieren. "Ziel muss sein, dass wir als Gattung ein größeres Angebot auf die Beine bekommen, um das, was TV ausmacht mit den digitalen Vorzügen zu kombinieren und dem Markt anzubieten".Auch beim Streamingdienst Joyn sieht Wagner seinen Konzern auf dem richtigen Weg, zweigleisig zu fahren – sowohl werbefinanziert als auch mit Abo-Modell. "Der Konsument ist nicht unbegrenzt bereit, für Inhalte zu zahlen" und auch die Werbewirtschaft habe "ein hohes Interesse an AdVod-Angeboten".

Mit Influencer-Formaten oder Live-Shows will Joyn künftig auch neue Zielgruppen für sich gewinnen. Welche Kraft Live-TV hat, zeige sich morgen auch wieder beim Finale des ProSieben-Dauerbrenners "Germany’s Next Top Model". Erst in der Show entscheide sich, wer gewinnt. "Man muss dabei sein und es live gesehen haben, um am nächsten Tag beim Talk-of-the-Town mitreden zu können", freut sich Wagner.