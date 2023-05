VIADATA Holger John

Neuer Chefredakteur des Spiegel: Dirk Kurbjuweit

entgegen anderslautender Berichte Jetzt ging es auf einmal ganz schnell: Steffen Klusmann ist nicht länger Chefredakteur des Spiegel. Der 57-Jährige verlasse die Chefredaktion "im gegenseitigen Einvernehmen", teilt das Medienhausmit. Neuer Chefredakteur wird wie erwartet der Spiegel-Autor Dirk Kurbjuweit.

Zuvor hatten unterschiedliche Medien - auch HORIZONT - über einen bevorstehenden Abgang berichtet. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte um Machtkämpfe an der Spitze des Spiegel gegeben. Hintergrund der Trennung sollen vor allem unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Neubesetzung von Stellen in der Spiegel-Redaktion gewesen sein. In dieser Frage soll Klusmann vor allem mit Produkt- und Innovations-Geschäftsführer Stefan Ottlitz aneinander geraten sein. Zudem soll Klusmann nicht gepasst haben, dass sich Ottlitz in redaktionelle Belange eingemischt habe.



Dass es am Ende mehr Dissens als Einvernehmlichkeit gab, kann man in der offiziellen Pressemitteilung zwischen den Zeilen zumindest bei Klusmann herauslesen. Der wird zwar damit zitiert, dass man "eine ganze Menge gemeinsam erreicht" habe. "Zuletzt haben Geschäftsführung und ich in entscheidenden strategischen Fragen allerdings allzu oft keine Einigkeit erzielt – was nun mein Ausscheiden zur Folge hat", so Klusmann weiter.



Ins Bild passt auch, dass Klusmann in der offiziellen Pressemitteilung zum Abschied zwar in den höchsten Tönen gelobt wird - aber eben nicht von Ottlitz, sondern nur von Thomas Hass. Der Vorsitzende der Geschäftsführung betont, dass der Spiegel dem früheren Chefredakteur von "Manager Magazin" und "FTD" zu großem Dank verpflichtet sei und dieser in den vergangenen fast fünf Jahren "wegweisende Arbeit" geleistet habe. Als Beispiel nennt er die Zusammenführung der Print- und Online-Redaktion und die Erfolge bei der digitalen Abo-Strategie. "Wir hätten uns in den vergangenen Jahren keinen Besseren vorstellen können und bedauern sehr, dass es am Ende nicht gelungen ist, unsere immer sehr gute Zusammenarbeit für die Zukunft fortzusetzen. Wir wünschen Steffen nur das Beste", so Hass weiter.

