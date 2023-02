Von "schrecklich schön" bis "Fernsehen für Doofe"

Das sagt die Kritik zu der ZDF-Event-Serie "Der Schwarm"

Am heutigen Mittwoch geht in der ZDF-Mediathek die Verfilmung des Bestsellers "Der Schwarm" online. Seit "Babylon Berlin" wurde über keine deutsche Serie vorab so viel berichtet - auch weil sich der Buchautor Frank Schätzing im Vorfeld mit deutlichen …