Überraschungstüte: "Die Zeit für Markenkommunikation ist günstig", sagt Reinhard Hild mit Blick auf Kaufzurückhaltung, Krise und Krieg. Der Geschäftsführer von MDR Media ist im Gespräch mit HORIZONT und turi2 am Rande des MDR-Markentages in Leipzig überzeugt, dass, wer jetzt in Werbung investiert, auch nach der Krise wachsen wird. Er beobachtet, dass gerade große Marken an der Kommunikation sparen. "Das ist die Chance für kleinere, mittelständische Unternehmen, jetzt ihre Marke auszubauen."