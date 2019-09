© Haribo Bully Herbig

Michael "Bully" Herbig soll den Fälschungsskandal beim Spiegel auf die Leinwand bringen. In dem Film "Der Fall Claas Relotius" übernimmt Herbig ("Der Schuh des Manitu", "Ballon") die Regie, wie die Produktionsfirma Ufa Fiction am Montag in Potsdam mitteilte. Zuvor hatte bereits die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Der Kinofilm basiert auf dem Buch "Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus" des Spiegel-Reporters Juan Moreno, der seinen Kollegen Relotius der Lüge überführte.