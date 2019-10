© HORIZONT Mirco Völker von FischerAppelt

Smartphone oder sterben: Video-Werber Mirco Völker von FischerAppelt Play ist Experte für Kampagnen in bewegten Bildern. Er setzt Mercedes-Benz und die S-Bahn Berlin viral in Szene – und teilt im Video-Gespräch mit Peter Turi seine Gedanken zum Thema TV. Bewegtbild dürfe in keiner Media-Strategie fehlen, sagt Völker, meint aber weniger das klassische Programm. Bewegtbild finde "fast nur noch digital statt" – und Werbung funktioniere immer mehr wie eine Serie.