Schlechte Nachricht, gutes Timing – und etwas Hoffnung: Die Pressefreiheit in Deutschland verschlechtert sich, dasdie Organisation Reporter ohne Grenzen, pünktlich zum Tag der Pressefreiheit. Doch trotz allem: Zuversicht vermittelte am Abend eine Diskussionsrunde in Hamburg, dank besonnener Köpfe aus Medien, Wissenschaft und Politik.