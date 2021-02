Sky zeigt "Wonder Woman 1984" vor dem Kinostart

© Sky Gal Gadot in "Wonder Woman 1984"

Sky hat sich die exklusiven Ausstrahlungsrechte für den Superheldinnenfilm "Wonder Woman 1984" gesichert. Der Pay-TV-Anbieter kann das Actionspektakel damit noch vor dem Kinostart in Deutschland zeigen. Verfügbar ist die Comicverfilmung ab dem 18. Februar. Wann der Film hierzulande in die Kinos kommt, ist noch nicht klar.