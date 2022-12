© Screenshot DE24Live.de Das Portal der Mediengruppe Österreich ist seit Montag online

Die Mediengruppe Österreich der Verlegerfamilie Fellner streckt ihre Fühler nach Deutschland aus und startet mit DE24Live ein Nachrichtenportal für den deutschen Markt. Produziert wird die Website von einem eigenen Team im OE24-Newsroom in Wien. Die Ambitionen der Österreicher sind groß: Das Portal soll noch in diesem Jahr in die Gruppe der größten deutschen Onlineangebote vorstoßen.