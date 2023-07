IMAGO / Christian Ohde

Der Umgang mit Nutzerdaten sowie Fälle, in denen ChatGPT falsche Angaben über Personen machte, hat den Textroboter ins Visier der US-Verbraucherschutzbehörde Chat GPT gebracht..

Vor zwei Wochen hat die Kanzlei Clarkson aus Kalifornien OpenAI wegen massiver Verletzungen des Urheberrechts und der Privatsphäre von Millionen Amerikanern auf Schadensersatz in Höhe von drei Milliarden Dollar verklagt . Jetzt nimmt die amerikanische Verbraucherschutz-Behörde FTC den Chatbot ChatGPT ins Visier.

In den vergangenen Monaten wurden mehrfach Fälle bekannt, in denen ChatGPT über Menschen Unwahrheiten erfand, die ihrem Ruf schaden könnten. So behauptete die Software, es gebe Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen Jura-Professor und verwies als Beleg auf einen angeblichen Bericht in der Washington Post. Doch es gab weder die Anschuldigungen, noch einen Artikel darüber, wie die Zeitung bereits im April berichtete. Über einen Bürgermeister aus Australien behauptete die Software laut Medienberichten fälschlicherweise, er sei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.





Durch die Medien ging die Geschichte eines US-Anwalts, der sich nach eigenen Angaben auf Informationen aus ChatGPT bei der Argumentation in einem Gerichtsfall verließ. Mehrere von ihm zitierte angebliche Urteile erwiesen sich als frei erfunden.



Was die Datensicherheit angeht, gab es im März einen Vorfall, bei dem einige ChatGPT-Nutzer die Chat-Historie anderer Personen einsehen konnten. Die Zahl der Betroffenen sei "extrem niedrig" gewesen, schrieb

