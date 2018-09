eiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln

. Der Direktor des European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS) am King’s College London ist zudem Vorsitzender der Denkfabrik Internet Economy Foundation (IE.F) in Berlin.



Hinzu kommen nun die Fachbeiräte, die noch in Gründung sind und sich unter anderem mit Themen wie eben E-Commerce, Agenturen, Publishing, Datenschutz und Finanzen beschftigen sollen.



Auf der Dmexco will die Enid eine erste Live-Version ihrer Plattform zeigen. Die Stiftung ist zudem mit vielen weiteren potenziellen Partnern im Gespräch. Die Grundidee ist es, eine europäische Alternative zu den Walled Gardens der US-Konzerne zu bauen. pap

Zu Otto gehören unter anderem die Marken About You, Bonprix, Sportcheck und Mytoys. Damit erreicht der international tätige Konzern monatlich über 25 Millionen registrierte Nutzer. Otto wird auch im Fachbeirat E-Commerce der Enid-Stiftung vertreten sein., Konzern-Direktorin Business Intelligence, wird das Gremium unterstützen. "Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten genießt bei uns einen sehr hohen Stellenwert", sagt Zeplin. "Als aktives Beiratsmitglied der Enid ist es mein Ziel, dieses Mindeset flächendeckend im Onlinehandel zu etablieren."Die Enid mit Sitz in Montabaur stellt sich im Moment auf. Organisatorisch wird sie von Vorstandsvorsitzendergeführt, der seit Anfang August an Bord ist. Außerdem soll noch ein Technology-Verantwortlicher hinzukommen. Daneben gibt es den Stiftungsrat mit Vertretern der Gründer United Internet (), Pro Sieben Sat 1 () und Mediengruppe RTL Deutschland () sowie, Lund Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, und