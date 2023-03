ZDF/Georg Meyer-Hanno

Blick auf die ZDF-"Studios" 1963 in Eschborn bei Frankfurt am Main.

Das ZDF hat 60. Geburtstag. Am 1. April 1963 ging das Zweite Deutsche Fernsehen auf Sendung. Intendant Norbert Himmler hat auch manchen Grund zu feiern. Sein Mainzer Sender ist seit elf Jahren in Folge das erfolgreichste Programm Deutschlands, das sein Publikum auf allen Abspielwegen erreicht. Künftig soll es aber mehr non-lineare Angebote für Jünger geben.

Über klassisches Fernsehen und Streaming erreichte die ZDF-Familie 2022 monatlich im Schnitt rund 82 Prozent der deutschen Bevölkerung ab drei Jahren. Übers Jahr lag die Einschaltquote des Hauptsenders bei 14,5 Prozent."Das Publikum schätzt unsere Angebote auf allen Ausspielwegen", sagte der Intendant dazu Ende Dezember. "Das bestärkt uns darin, mit allem Engagement unser Ziel weiter zu verfolgen: Ein ZDF für alle Menschen in Deutschland. Mit einem Programm, das mit anspruchsvoller Unterhaltung ebenso punktet wie mit unabhängiger Information."





Allerdings machte die Senderspitze am Lerchenberg auch deutlich, dass sie mit der Zeit gehen und Geld von Krimireihen, die beim jungen Publikum wenig Erfolg haben, abziehen will - zugunsten von Streamingformaten. Ein Vorzeigeprojekt ist die Meeresthriller-Reihe "Der Schwarm". Dafür werden Serien wie "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin" versenkt.



"Wir erreichen nicht mehr alle Gruppen gleichmäßig", so Himmler im November. "Um das zu ändern, schichten wir strategisch 100 Millionen Euro jährlich für neue und jüngere Zielgruppen um. Die Investition in neue Programminhalte bedeutet auch: weniger im linearen Programm und dafür mehr non-lineare Angebote für Jüngere." Das sind dann solche Angebote, die im Internet abgerufen werden können. Einer gemeinsamen Mediathek mit der ARD erteilte Himmler allerdings eine klare Absage.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht mit Blick auf "Das Zweite" von einer Erfolgsgeschichte. "Dem ZDF ist es stets gelungen, auch auf neuen Ausstrahlungswegen präsent zu sein und die Entwicklungen der Medienwelt mitzuprägen", lobt die Politikerin, die zugleich Verwaltungsratschefin des ZDF ist.



Das ZDF saß nicht immer in Mainz.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht mit Blick auf "Das Zweite" von einer Erfolgsgeschichte. "Dem ZDF ist es stets gelungen, auch auf neuen Ausstrahlungswegen präsent zu sein und die Entwicklungen der Medienwelt mitzuprägen", lobt die Politikerin, die zugleich Verwaltungsratschefin des ZDF ist.Das ZDF saß nicht immer in Mainz. 1963 ging man noch aus Baracken in Eschborn bei Frankfurt am Main auf Sendung , alles in Schwarz-Weiß. Nach einer musikalischen Einstimmung begrüßte Gründungsintendant Karl Holzamer die Zuschauer um 19.30 Uhr. Dann folgten "heute"-Nachrichten und die Show "Berlin Melodie". Um 21.54 Uhr war für den ersten Tag schon wieder Sendeschluss.